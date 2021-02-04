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    Deniz Akkaya: Verdiğim pozlar kimseyi ilgilendirmez

    Paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Deniz Akkaya, kendisini eleştirenlere cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 10:37
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    Deniz Akkaya: Verdiğim pozlar kimseyi ilgilendirmez

    Eski manken Deniz Akkaya, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    Tarzıyla dikkat çeken ünlü manken, “Şu an saçlarım sizin saçınızdan daha kısa. Yakın zamanda bedelli olarak askere gideceğim de!” dedi.

    "KİMSEYİ İLGİLENDİRMİYOR BENİM POZLARIM"

    Son dönemde Instagram’da paylaştığı cüretkar fotoğraflarla gündemde olan Akkaya, eleştirilere tepki gösterdi:

    “Saçma sapan yorumlara cevabımı veriyorum. 1997’de Best Model’de birinci oldum. O zaman da böyle pozlar verdim, şimdi de veririm. Kime ne?”

    Deniz Akkaya: Verdiğim pozlar kimseyi ilgilendirmez #1

    Deniz Akkaya: Verdiğim pozlar kimseyi ilgilendirmez #2

    Deniz Akkaya: Verdiğim pozlar kimseyi ilgilendirmez #3

    Deniz Akkaya: Verdiğim pozlar kimseyi ilgilendirmez #4


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