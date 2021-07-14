Deniz Baysal: Tatil yeni başlıyor

Eşiyle tatile çıkan ünlü oyuncu Deniz Baysal, tatil rotalarıyla ilgili bilgi verdi.

Son olarak 'Teşkilat' dizisi ile ekranlarda boy gösteren oyuncu Deniz Baysal eşi Barış Yurtçu ile önceki gün Alaçatı’da görüntülendi.

"ÇEŞME'YE GELDİK"

Kuyumcudan çıkarken mağazanın önünde bekleyen ünlü çift habercilerle ayak üstü sohbet etti.

Yaz tatilinin çok güzel gittiğini söyleyen Deniz Baysal “Bodrum’dan sonra Çeşme’ye geldik. Sırada Fethiye var. Ağustos'ta ‘Teşkilat’ın çekimleri başladığı için Ankara’da olacağım” dedi.