Euro
10.3585
0.47%
Dolar
8.6674
0.32%
Altın
495.56
0.27%
Borsa
1.41
0.54%
Bitcoin
286.740
-3.78%
EXEN Coin
29.81
1.05%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Deniz Baysal Yurtçu'nun tatil pozları

    Deniz Baysal Yurtçu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deniz Baysal Yurtçu'nun tatil pozları

    TRT 1'in sevilen dizisi 'Teşkilat'ta MİT ajanı Zehra rolünü canlandıran Deniz Baysal Yurtçu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor.

    TATİL POZLARI

    Eşi Barış Yurtçu ile birlikte Ege sahillerine giden güzel oyuncu, paylaştığı tatil fotoğraflarıyla dikkat çekti. Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan Deniz Baysal Yurtçu'nun tatil pozlarına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

    Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Banş Yurtçu ile Deniz Baysal, Zekeriyaköy'de doğa içinde bir eve taşınmıştı.

    Deniz Baysal Yurtçu nun tatil pozları #1Deniz Baysal Yurtçu nun tatil pozları #2Deniz Baysal Yurtçu nun tatil pozları #3

    Deniz Baysal Yurtçu nun tatil pozları #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir