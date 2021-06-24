Deniz Baysal Yurtçu'nun tatil pozları

Deniz Baysal Yurtçu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor.

TRT 1'in sevilen dizisi 'Teşkilat'ta MİT ajanı Zehra rolünü canlandıran Deniz Baysal Yurtçu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor.

TATİL POZLARI

Eşi Barış Yurtçu ile birlikte Ege sahillerine giden güzel oyuncu, paylaştığı tatil fotoğraflarıyla dikkat çekti. Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan Deniz Baysal Yurtçu'nun tatil pozlarına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Banş Yurtçu ile Deniz Baysal, Zekeriyaköy'de doğa içinde bir eve taşınmıştı.