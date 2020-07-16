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    Deniz Bulutsuz, olay gecesi çıplak ayakla sokağa kaçtı

    Ozan Güven'den şiddet gördüğü iddia edilen Deniz Bulutsuz'la ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 08:34
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    Deniz Bulutsuz, olay gecesi çıplak ayakla sokağa kaçtı

    21 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak olan Ozan Güven’in, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp gecesi yaşananlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    AYAKLARI ÇIPLAK

    Güven'in evinin yakınlarında bulunan bir araştırma merkezinin güvenlik görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinin iş yerinin ön kısmını ve sokağı gösterdiği, görüntülerin siyah-beyaz olduğu ortaya çıktı.

    SAAT: 03:38

    Görüntülerde Bulutsuz'un darp sonrası 03.38'de çıplak ayakla kamera görüntüsünün açısına girdiği, 3-4 metre yürüdükten sonra Levent Caddesi'ne doğru gittiği belirlendi.

    Deniz Bulutsuz, olay gecesi çıplak ayakla sokağa kaçtı #1

    Deniz Bulutsuz, olay gecesi çıplak ayakla sokağa kaçtı #2

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