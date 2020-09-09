Deniz Bulutsuz'a 1 yıl hapis istemi

Darp iddiaları ile gündeme gelen Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulut arasında uzlaşma sağlanamayınca, Bulutsuz hakkında iddianame hazırlandı.

Oyuncu Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek Güven hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Güven hakkında ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

UZLAŞMA OLMADI

Oyuncu Güven ise Bulutsuz ile tartıştıkları esnada Bulutsuz’un kendisinin koluna ve yüzüne vurduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık, eylemin ‘basit yaralama’ kapsamında kalması nedeniyle dosyanın uzlaştırma büroya gönderilmesine karar vermiş ancak uzlaşma sağlanamamıştı.

BULUTSUZ'A 1 YIL HAPİS İSTEMİ

Uzlaşma sağlanamamasının ardından savcılıkça Bulutsuz hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede yer alan doktor raporunda Güven’in basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi. Bulutsuz’un ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.