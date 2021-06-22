Deniz Çakır, bisikletini çalan hemşireden şikayetçi olmadı

Evin önünde park halinde bırakılan elektrikli bisikleti çaldığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen erkek hemşire ile ilgili dava, Deniz Çakır’ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine düştü.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme semtinde ikamet eden oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti, apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna park ettiği yerde çalındı.

Oyuncu 29 Haziran 2020 günü bisikletin yerinde olmadığını fark edince, polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu.

Polisin, oyuncunun evinin çevresindeki MOBESE görüntülerini incelenmesi sonucunda yakındaki bir aracın plakasından Uygar K. isimli hemşirenin kimliği tespit edildi.

Adresinde bulunamayan ve o sırada Sakarya'da olduğu öğrenilen Uygar K. kendisini telefonla arayan polise suçunu itiraf etti.

“NASIL BÖYLE BİR OLAYA KARIŞTIM ANLAMIŞ DEĞİLİM”

Uygar K. "Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul'a geldim. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim." dedi.

Bisikleti polislere teslim eden Uygar K., savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta Deniz Çakır'ın bisikletinin çalınma anı VİDEO

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

"Nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Uygar K., bugün İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya katılmayan oyuncu Deniz Çakır'ı ise avukatı temsil etti.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Hakimin sorusu üzerine bisikletin kendilerine teslim edildiğini belirten Deniz Çakır'ın avukatı, "Sanığın sağlık çalışanı olması, savunmasında bisikleti koronavirüs hastalarına yardım etmek için aldığını söylemesi ve bisiklet bedelinin de SMA tip 1 hastalığından muzdarip Deniz Elmas'ın yardım hesabına yatırması nedeniyle şikayetten vazgeçiyoruz." dedi.

"AMACIM YARDIM ETMEKTİ"

Cerrahi ameliyat hemşiresi olduğunu söyleyen sanık Uygar K. ise savunmasında, "Olayla ilgili nasıl bir savunma yapılabilir bilmiyorum. Bisikleti yol kenarında gördüm. Bisikletin üstünde anahtar vardı. Olduğu yerden aldım. Almamdaki amaç pandemi nedeniyle evinde yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmekti. Sakarya'da bisikleti bir hafta, 10 gün kadar kullandım. Olay nedeniyle daha sonra rahatsız oldum. Bisikleti geri getirdim. Ancak sahibini bulamadım. Eşim kanser hastasıdır. Onunla ilgilenmek için tekrar Sakarya'ya döndüm. Eşim biraz toparlanınca, İstanbul'a döndüm. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'nden aradılar, bisikletle birlikte emniyet müdürlüğüne gittim. Bisikleti teslim ettim." diye konuştu.

Hakimin, bisikletin yolda mı, bahçede mi olduğunu sorması üzerine sanık Uygar K., "Yol kenarındaydı." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin hırsızlık amacıyla hareket etmediğini, kullanmak amacıyla aldığını ve teslim ettiğini, Deniz Çakır'ın şikayetçi olmaması dikkate alınarak dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti.

SAVCI: EYLEM BASİT HIRSIZLIK

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında bina ve eklentileri içinde hırsızlık suçundan dava açıldığını ancak bisikletin tam olarak nereden aldığı hakkında dosyada net bir bilgi mevcut olmadığını, sanığın yol kenarından aldığını söylediğini, eylemin "basit hırsızlık" olarak nitelendirilebileceğini, basit hırsızlığın ise şikayete bağlı suçlardan olduğu belirterek mağdurun şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle sanık hakkında düşme kararı verilmesini talep etti.

Deniz Çakır'ın avukatı, "Takdir mahkemenindir, şikayetçi değiliz." dedi.

Sanık avukatı da düşme talebine katıldıklarını belirtti.

DAVA DÜŞTÜ

Mahkeme de mütalaa doğrultusunda eylemin "basit hırsızlık" kapsamında kaldığı ve uzlaştırmaya tabi olduğunu belirterek, mağdurun şikayetçi olmaması, taraflar arasında uzlaşma sağlanması nedeniyle davanın düşmesine hükmetti.