Deniz Çakır dizi setinde döktürdü

Final yapacak olan Masumiyet dizisinin başrol oyuncularından Deniz Çakır, çekim arasında göbek attı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın ve Ertuğrul Postoğlu'nun paylaştığı Masumiyet dizisinin setinde eğlenceli anlar yaşandı.

Dizinin başrol oyuncuları, çekimlerden geriye kalan sırada göbek atıp kurtlarını döktü.

KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR

Kadına şiddeti konu alan Masumiyet dizisinin oyuncularından Deniz Çakır, Ertuğrul Postoğlu ve Deniz Işın, çekim arasında müziği duyunca kendinden geçti.

Oldukça keyifli oldukları görülen oyuncular karşılık göbek attı.

Performansıyla alkış toplayan oyuncuların o anları da set çalışanları tarafından kayda alındı.

Deniz Çakır göbek attı VİDEO

DİZİ FİNAL YAPIYOR

Başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Masumiyet dizisi, reytinglerde istediğini bulamadı.

Daha önceki bölümleri Çarşamba günleri ekrana gelen dizi, pazartesiye çekilse de erken final yapmaktan kurtulamadı.

Masumiyet, bu hafta yayınlanacak 13’üncü bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.