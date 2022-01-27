Deniz Çakır: Ferhunde bana çok şey öğretti

Deniz Çakır: Ferhunde bana çok şey öğretti

Deniz Çakır, 2006-2010 yıllarında arasında Kanal D'de yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisi hakkında konuştu.

'Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır, bir döneme damga vuran diziyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

"BİR SÜRÜ DUYGUYU YAŞATTI"

'Ferhunde' rolünün üzerine yapışması hakkında ünlü oyuncu, "Dizinin hem uzun yıllar devam etmesi hem de yazar-oyuncu ilişkisinin çok iyi olması etkiliydi. O rol kıymetlimdi. Ferhunde kötü kadındı ama bana bilmediğim çok şey öğretti. Kadın olarak yaşamadığım bir sürü duyguyu yaşattı." dedi.

"HER ŞEYİ KABUL ETMİYORUM"

Oyunculuğun çok keyifli olduğunu belirten Deniz Çakır, "Üzerine para verip yapabileceğim bir iş. Hobim, keyfim, zevkim. Dolayısıyla bunu iyi ve nitelikli yapmaya çalışıyorum. Çok sık iş kabul etmiyorum, gerçekten senaryoya inanmam gerekir. İnanmadığım bir şeyi yapamam." şeklinde konuştu.

Deniz Çakır, 'Yaprak Dökümü'nün yanı sıra 'Avrupa Yakası', 'İffet', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi çok izlenen dizilerde de rol aldı.