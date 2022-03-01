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Deniz Çakır kilo aldı
Ünlü oyuncu Deniz Çakır, ekonomist sevgilisiyle görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 01.03.2022 - 09:46
- Güncelleme : 01.03.2022 - 10:08
Başarılı oyuncu Deniz Çakır, uzun zamandır boş olan kalbini sonunda doldurdu.
YENİ SEVGİLİSİ EKONOMİST
Deniz Çakır, dün akşam ekonomist olduğu öğrenilen yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülendi. Sevgililer Nişantaşı sokaklarında çiçekçi aradı.
Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan Çakır'ın, kilolu hali ise dikkatlerden kaçmadı. Eski halinden eser kalmayan ünlü oyuncu, uzun mavi hırkasıyla fazla kilolarını gizlemeye çalıştı.