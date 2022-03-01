Euro
15.64
0.42%
Dolar
13.90
0.42%
Altın
852.52
0.23%
Borsa
1981
1.76%
Bitcoin
600.720
11.95%
BTXN Coin
37.59
2.25%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Deniz Çakır kilo aldı

    Ünlü oyuncu Deniz Çakır, ekonomist sevgilisiyle görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deniz Çakır kilo aldı

    Başarılı oyuncu Deniz Çakır, uzun zamandır boş olan kalbini sonunda doldurdu.

    YENİ SEVGİLİSİ EKONOMİST

    Deniz Çakır, dün akşam ekonomist olduğu öğrenilen yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülendi. Sevgililer Nişantaşı sokaklarında çiçekçi aradı.

    Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan Çakır'ın, kilolu hali ise dikkatlerden kaçmadı. Eski halinden eser kalmayan ünlü oyuncu, uzun mavi hırkasıyla fazla kilolarını gizlemeye çalıştı.

    Deniz Çakır kilo aldı #1

    Deniz Çakır kilo aldı #2

     

    Deniz Çakır kilo aldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Dünyanın en büyük kargo uçağı savaşta zarar gördü
    Dünya

    Dünyanın en büyük kargo uçağı savaşta zarar gördü

    Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü
    Gündem

    Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Görüş Bildir