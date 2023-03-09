Deniz Çakır, sevgilisi Bilgehan Baykal ile evleneceğini açıkladı Sevgilisi Bilgehan Baykal ile uzun süredir beraber olan Deniz Çakır, gelin olma planları yapıyor.

Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde karakteriyle akıllara kazınan Deniz Çakır, Bilgehan Baykal ile uzun süredir aşk yaşıyor.

Çakır, önceki akşam 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu. Çakır, sevgilisi Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldıklarını doğruladı.

Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Deniz Çakır, şunları söyledi:

"Tarihi belli değil"

"Aniden insanların karşısına doğru insanlar çıkabiliyor. Tarihsel olarak bilmiyorum ama, evet evlilik kararımız magazine düştü."

İş hayatıyla ilgili de konuşan Deniz Çakır, tiyatro oyunu 'Tarla Kuşuydu Juliet'i, yaşanan deprem felaketinin ardından bir süreliğine durdurduğunu belirtti:

"Hepimiz mahvolduk"

"Bize oynayın deseler zaten oynayamayız. Hepimiz mahvolduk. Çok korkunç bir şey yaşadık, yaşamaktayız. Elimizden gelen her şeyi maddi manevi yapmaya çalışıyoruz. Depremin üzerinden bir ay geçti, bizim de işimiz bu, biz de işimizi yaparak iyileşmek zorundayız. "

"İzin vermiyorlar"