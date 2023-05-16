Deniz Çakır'dan kararsız seçmene seslendi Oyuncu Deniz Çakır, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kararsız seçmenlere çağrı yaptı.

ensonhaber.com

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için dün sandık başına gitti. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamayla seçimin resmen ikinci tura kaldığını duyurdu.

Geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.51 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.88 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak. İkinci turda geçerli oyların çoğunluğunu alan cumhurbaşkanı seçilecek.

Oyuncu Deniz Çakır, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde oy kullanmayan seçmenlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çakır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir lafım var bazı gevşeklere…"

"Bir lafım var bazı gevşeklere… Hani şu oy vermeyen kararsızlara…

Bu ülkede çocuk istismarcıları affedildi. Kadın mezarlığına döndü ülke… Şimdi kadını hepten yok sayan bir zihniyete yol vermektir kararsız kalmak… ‘Bekar kadınlara sahiplendireceğiz’ diyen bir zihniyetin yolunu açmaktır oy vermemek…

"Oy verin"

‘Eğitim sistemimize ahiretli öncelikli hale getireceğiz’ diyenlere emanet etmektir çocuklarımızı oy vermemek… kararsız kalmak bu ülkeyi karanlığa terk etmektir…

Oy verin, oy verin biz güzel insanlarız hatırlayın… Hatırlayın ayrıştırmamanın ne güzel şey olduğunu… Yarın bir kız çocuğunun gözlerinin içine utanmadan bakabilmek için oy verin…”