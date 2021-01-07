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    Deniz Çakır'ın son hali

    Ünlü oyuncu Deniz Çakır, yeni imajıyla adeta bambaşka biri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 14:51
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 15:24
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    Deniz Çakır'ın son hali

    Son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan "Vurgun" dizisinde 'Reyhan' karakterine hayat veren oyuncu Deniz Çakır, yeni projesi "Yaşı 19" ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

    YENİ ROLÜ İÇİN İMAJ HAZIR

    Deniz Çakır yeni dizisi için imaj değiştirdi. Deneyimli oyuncu, son görüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Güzel oyuncu yeni imajını 'Değişiklik güzeldir' notuyla paylaştı.

    Deniz Çakır ın son hali #1

     

    Deniz Çakır ın son hali #2

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