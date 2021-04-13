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    Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti

    Döneminde podyumların aranan isimlerinden olan eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu'ndan acı haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 08:09
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 09:17
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    Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti

    Podyumlara damga vuran eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu, hayatını kaybetti.

    Deniz Erhan Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkmıştı.

    "ESKİDEN ÇOK FARKLIYDI"

    Mankenlik günleri ile ilgili Murathanoğlu, “Bizim dönemimizde her şey bugünkünden çok farklıydı. En önemlisi para kazanmanın çok zor olduğu ama paraya değil, güzel duygulara önem verildiği bir dönemdi. Hatırladığım güzellikler o kadar fazla ki bir tanesini anlatmakla diğerlerine haksızlık etmek istemem.” şeklinde konuşmuştu.

    Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti #1

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