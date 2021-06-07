Deniz Seki, bikinili poz verdi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin renkli bikinisiyle verdiği poz sosyal medyada çok konuşuldu.

Yaşadığı zor günleri geride bırakan 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, çok rahatsız olduğu kilolarından da kurtuldu. Küllerinden doğan Deniz Seki, bambaşka biri oldu.

"TERASTAYIM"

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Fit halleri ve baş döndüren güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Deniz Seki, bikinili fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Seki paylaşımına "Yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım." notunu yazdı.