Deniz Seki derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Deniz Seki, son olarak sosyal medya sayfasından paylaştığı derin yırtmaçlı kostümüyle adından söz ettirdi.

Yaz sezonundan sık sık sahne alan Deniz Seki, söylediği şarkılarla sevenlerini coşturuyor.

Küllerinden yeniden doğan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor.

"Kim bilir"

Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa kasığına kadar uzanan yırtmacı ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Seki, yayınladığı karenin altına; "Kim bilir kaç gün geçti? Kim bilir günlerden ne?" yazdı.