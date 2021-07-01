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    Deniz Seki, erimeye devam ediyor

    Çok zayıflayan ve yeni pozlarını Instagram hesabından paylaşan Deniz Seki'ye, takipçilerinden yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 07:16
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    Deniz Seki, erimeye devam ediyor

    Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

    Ünlü şarkıcı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini ekledi. 868 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından kırmızı eteğiyle yeni fotoğraflarını "Bir takım toplantılar" notuyla paylaştı. Seki'nin paylaşımı, kısa sürede gündeme oturdu.

    "ÇÖKMÜŞSÜN"

    Şarkıcının son haline inanamayan takipçilerinden ise Deniz Seki'ye, "Zayıflama abartılı oldu galiba", "Bu kadar zayıflık olmamış, "Abartma Deniz", Photoshop'lu fotoğraf", "Çökmüşsün" gibi yüzlerce yorum geldi.

    Deniz Seki, erimeye devam ediyor #1

    PHOTOSHOP'U ABARTMIŞTI

    Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi İrfan Özçelik ile mavi tura çıkan Seki, paylaştığı fotoğraflarda photoshop'u bir hayli abartmıştı. Yanlış uygulama ile bacağını yamultan ünlü şarkıcı, gelebilecek kötü mesajlara karşı önlem almış ve diğer fotoğraflarının aksine bu paylaşımını yorumlara kapatmıştı.

    Deniz Seki, erimeye devam ediyor #2

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