Deniz Seki: Estetiğe karşı değilim

Gerçek mesleğinin güzellik uzmanlığı olduğunu söyleyen Deniz Seki, estetiğe sıcak baktığını söyledi.

Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olmuş ve istediği forma kavuşmuştu.

36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini eklerken son olarak yaptığı açıklama ile gündem oldu.

Sık sık photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa gerçek mesleğini açıkladı.

Deniz Seki'nin gerçek mesleği

Deniz Seki, önceki gün İFM'de gerçekleşen güzellik teknolojileri fuarına katıldı. Yeni cihazları inceleyen şarkıcı, "Gerçek mesleğim güzellik uzmanlığı. Bu işin okulunu bitirdim. İlk harçlığımı kazandığım meslekti. Sonrasında müziğe yarışma ile adım attım. Almış olduğum eğitim benim sahne hayatıma çok yansıdı. Yıllarca kendi makyajını kendim yaptım." dedi.

"İhtiyaç olunca yaptıracağım"

Estetiğe hiç karşı olmadığını gelişen teknolojiyi ile başarılı cihazları kendisinin de takip ettiğini söyleyen Seki, "Hayatta yerçekimi denen bir gerçek var. İhtiyaç olunca yaptıracağım."dedi.