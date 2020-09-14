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    Deniz Seki, evliliği erteledi

    Ünlü şarkıcı Deniz Seki, pandemi nedeniyle evlilik kararını ertelediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 07:14
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    Deniz Seki, evliliği erteledi

    Geçitğimiz Mart ayında gelin olmayı planlayan Deniz Seki, önceki akşam bir süredir birlikte olduğu işadamı İrfan Özçelik ile Nişantaşı'na görüntülendi.

    Bir mekanda görüntülenen şarkıcı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

    "PANDEMİ VAR"

    Şubat ayında “1 ay sonra evleneceğim” diye açıklama yapan Seki’nin bu sözleri hatırlatıldı. Şarkıcı, “Pandemi süreci yaşadık, ne yapalım” yanıtını verdi.

    Deniz Seki, evliliği erteledi #1

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