Deniz Seki, evliliği erteledi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, pandemi nedeniyle evlilik kararını ertelediğini açıkladı.

Geçitğimiz Mart ayında gelin olmayı planlayan Deniz Seki, önceki akşam bir süredir birlikte olduğu işadamı İrfan Özçelik ile Nişantaşı'na görüntülendi.

Bir mekanda görüntülenen şarkıcı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"PANDEMİ VAR"

Şubat ayında “1 ay sonra evleneceğim” diye açıklama yapan Seki’nin bu sözleri hatırlatıldı. Şarkıcı, “Pandemi süreci yaşadık, ne yapalım” yanıtını verdi.