Deniz Seki, haber izlemeyi bıraktığını söyledi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, haberlerin psikolojisini bozduğunu ve artık izlemediğini söyledi.

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Yaşadığı kötü günlerin ardından adeta küllerinden yeniden doğan ünlü şarkıcı Deniz Seki, TRT Müzik'in 'Hayatım Müzik' programına katıldı ve hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Seki, artık haber izleyemediğini söyledi ve bu konuda şunları dile getirdi:

"Yeniden doğdum."

"Haberleri nadiren izliyorum. Pandemi ve deprem dönemlerinde, gelecekle ilgili kaygılar ve bunalmalar yaşadım.

O dönemde hem iyi hem de kötü haberlere aynı duyarlılıkla tepki veriyordum. Ancak yeni şarkılarla kendimi toparladım, sürekli ağlayan Deniz artık yok. Yeniden doğdum."