Deniz Seki Hadise'ye benzetildi Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, yine olay oldu.

ensonhaber.com

Fazla kilolarından kurtulup 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, son haliyle gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz mavi tura çıkan Deniz Seki, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarda photoshop'u bir hayli abartmıştı. Yanlış uygulama ile bacağını yamultan şarkıcı, gelebilecek olumsuz mesajlara karşı önlem almış ve gönderisini yorumlara kapatmıştı.

"Photoshop yok" diyor

52 yaşındaki şarkıcı, filtre ve Photoshop yorumlarına; "Ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte karşınızdayım" yanıtını vermişti.

Fazla kilolarından kurtulan şarkıcı, Photoshop hileli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Derin bacak dekolteli, kırmızı elbisesi ile poz veren ünlü isme, takipçilerinden yorum yağdı. Bazı takipçileri Hadise'ye benzetti bazıları ise "Demet Akalın zannettim" dedi.