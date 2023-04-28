Deniz Seki Hadise'ye benzetildi
ensonhaber.com

Fazla kilolarından kurtulup 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, son haliyle gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz mavi tura çıkan Deniz Seki, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarda photoshop'u bir hayli abartmıştı. Yanlış uygulama ile bacağını yamultan şarkıcı, gelebilecek olumsuz mesajlara karşı önlem almış ve gönderisini yorumlara kapatmıştı.

Deniz Seki Hadise'ye benzetildi

"Photoshop yok" diyor

52 yaşındaki şarkıcı, filtre ve Photoshop yorumlarına; "Ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte karşınızdayım" yanıtını vermişti.

Fazla kilolarından kurtulan şarkıcı, Photoshop hileli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Deniz Seki Hadise'ye benzetildi

Derin bacak dekolteli, kırmızı elbisesi ile poz veren ünlü isme, takipçilerinden yorum yağdı. Bazı takipçileri Hadise'ye benzetti bazıları ise "Demet Akalın zannettim" dedi.

Deniz Seki Hadise'ye benzetildi
Deniz Seki Hadise'ye benzetildi
Deniz Seki Hadise'ye benzetildi
Deniz Seki Hadise'ye benzetildi
Deniz Seki Hadise'ye benzetildi