Deniz Seki ile İrfan Özçelik barıştı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaklaşık üç ay önce yollarını ayırdığı sevgilisi İrfan Özçelik ile aralarındaki buzları eritti.

Verdiği kiloarla gündeme gelen şarkıcı Deniz Seki, mart ayında ayrıldığı iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik'e geri döndü.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle nikah masasına oturamadıklarını dile getiren çiftten Seki, aşk müjdesini Instagram hesabından verdi.

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Özçelik ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Deniz Seki, gönderisine, "Yanında hep böyle gülebileceğiniz insanlarla birlikte olmanız dileğiyle..." ifadelerini not düştü. Çiftin neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.