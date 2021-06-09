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    Deniz Seki ile İrfan Özçelik barıştı

    Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaklaşık üç ay önce yollarını ayırdığı sevgilisi İrfan Özçelik ile aralarındaki buzları eritti.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 12:53
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    Deniz Seki ile İrfan Özçelik barıştı

    Verdiği kiloarla gündeme gelen şarkıcı Deniz Seki, mart ayında ayrıldığı iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik'e geri döndü.

    Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle nikah masasına oturamadıklarını dile getiren çiftten Seki, aşk müjdesini Instagram hesabından verdi.

    AŞK PAYLAŞIMI

    Özçelik ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Deniz Seki, gönderisine, "Yanında hep böyle gülebileceğiniz insanlarla birlikte olmanız dileğiyle..." ifadelerini not düştü. Çiftin neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

    Deniz Seki ile İrfan Özçelik barıştı #1Deniz Seki ile İrfan Özçelik barıştı #2

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