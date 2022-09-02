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    Deniz Seki yaptığı fotoşopla sosyal medyanın diline düştü

    Fotoğrafına yaptığı filtrelerle dalga konusu olan Deniz Seki'nin hilesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi aynı fotoğrafı paylaşınca ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 17:11
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    Deniz Seki yaptığı fotoşopla sosyal medyanın diline düştü

    Deniz Seki, Manisa Demirci Kurtuluş Günü için sahneye çıktı.

    Sahnede çekilen karelerini sosyal medyada paylaşan Deniz Seki yine olay oldu.

    Fotoğraflarına yaptığı filtrelerle sık sık takipçilerinin diline düşen Seki yine kendini bolca inceltti.

    Hilesi ortaya çıktı

    Deniz Seki'nin pozlarının aynısını Manisa Büyükşehir Belediyesi de paylaşınca şarkıcının hilesi ortaya çıktı.

    Seki, sosyal medyada dalga konusu oldu.

    Seki'nin paylaşımını görenler "Yeter bu kadar phtoshop" yorumları yağdırdı.

    Deniz Seki yaptığı fotoşopla sosyal medyanın diline düştü #1

    Deniz Seki yaptığı fotoşopla sosyal medyanın diline düştü #2

    Deniz Seki yaptığı fotoşopla sosyal medyanın diline düştü #3


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