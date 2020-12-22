Deniz Seki, zayıfladı

İki yıl önce mide küçültme ameliyatı olan Deniz Seki, 2.5 ayda 22 kilo verdi.

Bir süredir düzenli olarak diyet ve spor yapan şarkıcı Deniz Seki, hedefine ulaştı.

Şeyda Coşkun'la beraber çalışan Seki, 2.5 ay içinde 22 kilo vererek 36 bedene düştü.

TAKİPÇİLERİ BEĞENDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden son halini paylaşan Seki, zayıf görüntüsüyle dikkatleri üzerine topladı.

Seki'nin paylaşımına beğeni yağarken, birçok kullanıcı "Gençleşmişsin" yorumlarında bulundu.

Seki de "Artık diyet bozmak yok, çünkü bu benim yaşam şeklim." notuyla karşılık verdi.