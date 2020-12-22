Euro
9.3435
-0.08%
Dolar
7.6309
-0.13%
Altın
460.77
-0.03%
Borsa
1.408
1.72%
Bitcoin
180.740
1.80%
EXEN Coin
11.36
-0.78%
6ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 6 C

    Deniz Seki, zayıfladı

    İki yıl önce mide küçültme ameliyatı olan Deniz Seki, 2.5 ayda 22 kilo verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 16:33
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 16:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Deniz Seki, zayıfladı

    Bir süredir düzenli olarak diyet ve spor yapan şarkıcı Deniz Seki, hedefine ulaştı.

    Şeyda Coşkun'la beraber çalışan Seki, 2.5 ay içinde 22 kilo vererek 36 bedene düştü.

    TAKİPÇİLERİ BEĞENDİ

    Sosyal medya hesabı üzerinden son halini paylaşan Seki, zayıf görüntüsüyle dikkatleri üzerine topladı.

    Seki'nin paylaşımına beğeni yağarken, birçok kullanıcı "Gençleşmişsin" yorumlarında bulundu.

    Seki de "Artık diyet bozmak yok, çünkü bu benim yaşam şeklim." notuyla karşılık verdi.

    Deniz Seki, zayıfladı #1

    Deniz Seki, zayıfladı #2

    Deniz Seki, zayıfladı #3

    Deniz Seki, zayıfladı #4

    Deniz Seki, zayıfladı #5

    Deniz Seki, zayıfladı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir