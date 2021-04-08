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    Deniz Seki'den balkon pozu

    Geçirdiği zor günleri geride bırakan Deniz Seki, kilolarından da kurtulunca keyfi yerine geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 07:22
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    Deniz Seki'den balkon pozu

    Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, yeni halini paylaşmaya doymadı.

    Ardı ardına verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü şarkıcı, bu sefer balkondan fotoğraf yayınladı.

    "SİZ ÇILDIRIN"

    Mini elbisesi ile balkona çıkan Seki, yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü: "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın."

    Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili çıkan photoshop iddialarına da göndermede bulundu ve "Farkındaysanız duvarlarda bir yamulma yok." notunu düştü.

    Deniz Seki den balkon pozu #1

    Deniz Seki den balkon pozu #2

    Deniz Seki den balkon pozu #3Deniz Seki den balkon pozu #4

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