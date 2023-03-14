Deniz Seki'nin gerçek hali Ankara'daki bir mekanda konser veren Deniz Seki, gerçek haliyle görenleri şaşırttı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremler sonrası konserlerine ara veren ünlü isimler yavaş yavaş sahne programlarına başladı. Deniz Seki de önceki gün Ankara’daki bir mekanda sahneye çıktı.

"Geçmiş olsun Türkiye"

Sevilen şarkılarını Ankaralı hayranları için seslendiren Deniz Seki, "Geçmiş olsun Türkiye, hepimize çok geçmiş olsun" dedi.

Gerçek başka

Aldığı kilolar nedeniyle uzun süredir sosyal medya hesabından paylaştığı abartılı photoshop fotoğraflarıyla gündeme gelen Deniz Seki'nin gerçek hali görenleri şaşırttı.

Instagram hesabından sık sık sık photoshoplu fotoğraflarını paylaşan Seki, sahnedeki haliyle sosyal medyada gündem oldu.