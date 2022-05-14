Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.76
-0.13%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
471.936
-2.56%
BTXN Coin
17.13
26.88%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Deniz Seki'nin son halini görenler şaşkına döndü

    Deniz Seki, sosyal medya hesabından kulisinde çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Yaptırdığı abartılı makyaj ve saçla dikkat çeken Seki'yi gören takipçileri Bülent Ersoy'a benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2022 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deniz Seki'nin son halini görenler şaşkına döndü

    Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin son yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

    Bakü'de sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

    Takipçileri tanıyamadı

    Oldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı.

    Seren Serengil ve Bülent Ersoy'a benzetildi

    "Bu kim?", "Tanıyamadım" yorumlarının yapıldığı Deniz Seki bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Seren Serengil'e benzetilirken bazıları Bülent Ersoy'a benzetti.

    Deniz Seki nin son halini görenler şaşkına döndü #1

    Deniz Seki nin son halini görenler şaşkına döndü #2

    Deniz Seki nin son halini görenler şaşkına döndü #3

    Deniz Seki nin son halini görenler şaşkına döndü #4


    İlginizi Çekebilir

    Vinçteki çelik profiller koptu: 1 ölü
    3. Sayfa

    Vinçteki çelik profiller koptu: 1 ölü

    S&P: Kripto düşüşü zamanlı bir uyarı
    Ekonomi

    S&P: Kripto düşüşü zamanlı bir uyarı

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Görüş Bildir