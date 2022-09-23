Deniz Uğur çocukları için koruma istedi

Reha Muhtar ile eski eşi oyuncu Deniz Uğur arasında sular durulmuyor.

Reha Muhtar ile eski eşi oyuncu Deniz Uğur arasındaki olaylar bitmek bilmiyor. Uğur, Muhtar'ın çocukları Mina'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle darp raporu aldıktan sonra İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Koruma istedi

"Mina, babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası, baskı kurunca şikayetinden vazgeçti." diyen Deniz Uğur, mahkemeden koruma istedi. Deniz Uğur'un çocukları, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifade verdi.

13 yaşındaki ikizlerinin babası Reha Muhtar'ın kızı Mina'ya uyguladığı şiddetin detayları ise kan dondurdu.

Mina ifadesinde şunları söyledi:

"4 yıldır dövüyor"

"12 Eylül günü annem beni almaya geldiğinde, ona 1 hafta önce babamın beni dövdüğünü söyledim. Daha önce de beni dövdüğü için babamdan şikayetçi olmuştum ama ona üzüldüğüm için bu şikayeti geri almıştım. Babam beni 4 yıldır dövüyor. Ondan nefret ettiğimi düşünüyor, ruh haline göre de bana şiddet uyguluyor. Beni ısırıyor. Daha önce de bardak fırlatmıştı, bir kez de bacağıma demir ile vurmuştu ve bacağım morarmıştı. Geçen hafta da saçımdan tutarak, beni yere yatırdı, kafama vurdu.

"Şikayetçiyim"

Darp sonrası elimde ısırık izleri, morluklar ve vücudumun çeşitli bölgelerinde ağrılar vardı. 'S......p gideceksin buradan, yılan, annen de o....u' şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunuyor. Kardeşime karşı büyük bir şiddette bulunduğunu görmedim. Sebepsiz yere darbeden, bana tehdit ve hakaretlerde bulunan babamdan davacı ve şikayetçiyim."



