Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi

Aynı dizide karı-kocayı canlandıran Deniz Uğur ile Erdinç Gülener gerçek hayatta da nikah masasına oturdu.

Deniz Uğur 2017 yılında “Bir Deli Sevda” dizisinde kocası rolünde oynayan Erdinç Gülener ile evlendi.

Gökçeada'da nikah masasına oturan çifti, yakın dostları yalnız bırakmadı.

"GÖZÜNDEN ANLARIM"

Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları “Bir Deli Sevda” dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmış ve verdikleri bir röportajda duygularını dile getirmişti. Erdinç Gülener, “Mesela biz Deniz’le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz’in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz."

"DELİ SEVDA HALA MÜMKÜN"

Günümüz şartlarında ‘Bir deli sevda’ yaşamak mümkün mü sizce?" sorusuna ise Gülener, “Tabii ki mümkün. Sevda, aşk her zaman var. İlişkilerde biraz yıpranmış olabiliriz ama hâlâ delice sevdalar var ve bir yerlerde yaşanıyor, biliyorum.” derken Deniz Uğur ise, “Sevdanın her türü delicedir. Aşk dediğimiz şey çok mantıklı bir şey değil. Seçerek, ölçüp biçerek düşünerek karar veremezsin o duyguya. Zaman içinde tecrübe kazandıkça belki bu duyguyu dizginlemeyi öğreniyoruz. Daha mantıklı seçimler yapabiliyoruz. Ama bu da bir tercih.” yanıtını vermişti.