Deniz Uğur: Reha Muhtar kızımıza şiddet uyguluyor

Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızlarına şiddet uyguladığı iddialarına yanıt verdi.

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi, sunucu Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddia etmişti. Uğur, kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklamıştı.

Oyuncu, 13 yaşındaki kızının şiddet gördüğü ve psikolojisinin bozulduğu sözlerine açıklık getirdi.

Deniz Uğur; “Elim ayağım titriyor şu anda. Hiç böyle bir konuyla gündeme gelmek istemezdim, ne kendimin ne çocuklarımın. Hiç bize yakışır şeyler değil ama ben bir anne olarak çocuklarımı korumak zorundayım.” ifadesini kullandı.

"Elim kolum bağlandı"

Uğur; “Sosyal medya paylaşımlarını takip ettiyseniz orada benim ilk oğlumun rahmetli babasıyla alakalı çok garip iddialarda bulunuyor. Benim bir çete üyesi lideri olduğumu, bir ajan olduğumu, bir şekilde kendisiyle uğraşıldığına dair. Burada bir de psikolojik bir durumla karşı karşıyayız.

Benim burada elim kolum yıllarca bağlandı. Çok istedim aile terapistine gidelim. Bir şekilde çocuklar için yardım alalım diye konuşan Uğur; “Ben Reha Bey’in linç edilmesini istemiyorum. Ben iyileşmesini istiyorum. Çocuklarımın da iyileşmesini istiyorum. Daha önce bu şekilde iz bırakan bir durum yoktu, darp raporu yoktu ortada. O yüzden yapamadım kurtaramadım” şeklinde konuştu.

"Morluklar var"

Deniz Uğur sözlerine şu şekilde devam etti ; “Çocuklarımın üzerinde baskı kuruluyor, babalarına gittiklerinde ve şikayetleri geri aldırılıyor bin bir türlü manipülasyonla. Geçtiğimiz pazartesi günü okuldan aldığımda eve geldiğinde, bir önceki hafta babalarındaydı. Ellerinin üzerinde ısırık izleri vardı. Kollarında bacaklarında morluklar vardı ve bana olayın nasıl olduğunu, nasıl şekilde olduğunu anlattı. Eskiden küçüklerdi susturulmaları çok kolaydı. Şimdi susturulmadıkları takdirde anlatıyorlar. Bir sonuç elde edeceğime inanıyorum, eskiden küçüklerdi şimdi 13 yaşındalar. Şimdi konuşuyorlar.

Bana demişti ki ‘senin otizimli bir oğlun var, sen o masraflarla uğraşıyorsun. Bırak bana devret çocukların ben bütün eğitim masraflarını karşılayayım. Bütün annelik hakların olsun. Hukuk sözleşmesi imzalarız.’ öyle verdim.





"Evde şiddet var"

Çocuklar küçükken her şey yolundaydı. Ne zaman ki çocukların yaşları büyüdü anlatmaya başladılar. Evde çalışanlara şiddeti, gördükleri şiddeti, kendilerine yapılan annenizle bu evdeyken konuşamazsınız iletişim kuramazsınız baskısını, ben bunlardan sonra dava açtım. Mahkeme babada bıraktı velayeti onu kazandıktan sonra daha da şiddetlendi. Uzaklaştırma kararı var 1 aylık. Darp raporunu savcıya sunduğumuz için çocuklara ve bana 1 ay yaklaşması yasak. Yardım alacağız, destek alacağız. Travma geçirdi çocuklarım ne gerekirse yapacağız” diye konuştu.

Kızının ifadesini paylaştı

Bu iddialara Reha Muhtar'dan cevap gecikmedi. Muhtar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" dedi.

Öte yandan Muhtar, çocuğunun ifadesini de paylaştı. Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un kızı Mina, ifadesinde "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim" ifadelerini kullandı.

"Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum"

Kızının darp edildiğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın açıklamasına, kızının mesajıyla karşılık verdi. 13 yaşındaki Mina annesi Uğur'a attığı mesajda 'Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum' ifadelerini kullandı.