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    Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizleri büyüdü

    Reha Muhtar ile birlikteliğinden Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları olan Deniz Uğur, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Uğur'un paylaşımında ikizlerin büyüdüğü gözlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 17:51
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    Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizleri büyüdü

    Reha Muhtar'la hayatını birleştiren ve 2009 yılında Mina ile Poyraz adında ikizlerini dünyaya getiren Deniz Uğur,  boaşndıktan sonra Erdinç Gülener ile evlendi.

    Sosyal medya üzerinden sık sık hem kendisinin hem de çocuklarının karelerini paylaşan Uğur, ikizleriyle çektirdiği pozu hayranlarının beğenisine sundu.

    Oyuncunun ikizleriyle yaptığı son paylaşım ise takipçileri tarafından çok beğenildi.

    Uğur'un hayranları ikizlerin son haline ve büyüdüğüne dikkati çekerek, "Maşallah" demeyi ihmal etmedi.

    Deniz Uğur'un ilk evliliğinden Engin Deniz adında bir oğlu daha var.

    Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizleri kocaman oldu

    Deniz Uğur'un Reha Muhtar ile birlikteliğinden olan ikizler Mina ve Poyraz'ın son hali görenleri şaşırttı.

    Çocukların, annelerinin boyunu geçtiği gözlerden kaçmadı. Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizlerine görenler, "Kocaman olmuşlar" yorumlarında bulundu.

    Reha Muhtar tıpkı Deniz Uğur gibi zaman zaman ikizlerinin pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Deniz Uğur ve Reha Muhtar ın ikizleri büyüdü #1

    Deniz Uğur ve Reha Muhtar ın ikizleri büyüdü #2

    Deniz Uğur ve Reha Muhtar ın ikizleri büyüdü #3

    Deniz Uğur ve Reha Muhtar ın ikizleri büyüdü #4


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