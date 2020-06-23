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- Deniz Uğur’dan bikinili poz
Deniz Uğur’dan bikinili poz
Dizisinin ekranlara veda etmesiyle tatile çıkan Deniz Uğur, bikinili bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 14:53
'Zalim İstanbul' dizisinin bitmesinin ardından tatil sezonunu açan Deniz Uğur, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.
Uğur, bu poza “Ayçiçek tarlalarının arasında denize kavuşursun, sonra doğudan bir rüzgar eser.” notunu düştü.
KARTAL DÖVMESİ
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, ayrıca kartal dövmesinin göründüğü fotoğrafı yayınladı.