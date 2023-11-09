Deniz Uğur'un İsrail'e tepkisi: Zamanınız doldu Oyuncu Uğur, "Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır" vurgusu yaptı. İsrail'in yaptıklarının dünya tarafından unutulmayacağını belirten Uğur, "Roller değişiyor. Yeni dünyaya hoş geldiniz" dedi.

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ensonhaber.com

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları, birçok farklı kesimin tepkisini çekiyor.

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un sosyal medya hesabından paylaştığı sözleri, yeniden gündem oldu.

Uğur, sivilleri katleden İsrail'in acımasız tavrına sert sözlerle tepki gösterdi.

"Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır"

Uğur, videolu paylaşımında şunları söyledi:

Güzel Kur'an der ki; Allah tuzak kuranların en iyisidir. Hani o inkar edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı.



Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

"Zamanınız doldu, roller değişiyor"

"Şimdi askerleriniz, ordunuz terk ediyor birer birer." diyen Uğur, şu ifadeleri kullandı:

Dünyadaki milyonlarca sivilin sizden nefret etmesi küresel şirketlerinizin müşteri kaybetmesine sebep oluyor.



Bu yüzden geri çekileceksiniz. Vicdan azabı çektiğinizden değil. İblis, işini soğukkanlı yapar, bunu biliyoruz.



Bugünlerde iyi olan tek şey ne biliyor musunuz? Kendinizi o kadar net bir şekilde deşifre ettiniz ki, dünya kötülüğünüzü unutmayacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İllüzyon bozuldu. Zamanınız doldu. Roller değişiyor. Yeni dünyaya hoş geldiniz.

"Rahat uyuyabilen varsa, nasıl beceriyor bilmiyorum"

Oyuncu Uğur, paylaştığı videoya ise şu notu düştü: