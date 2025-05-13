Depremde ödülleri kırılmıştı! Şarkıcı Ece Seçkin'i mutlu eden jest

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İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü, 6.2 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.

Depreme evinde yakalanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in ödülleri, sarsıntı yüzünden yere düşmüş ve tuzla buz olmuştu.

Çok üzülen Seçkin, son paylaşımıyla gündeme geldi.

ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Ödüllerinin onarıldığını söyleyen Seçkin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hepsinin anlamı o kadar birbirinden ayrı, birbirinden özeldi ki... Dolabım paramparça olduğunda 'içim de paramparça oldu' demiştim. Tuzla buz olmuş bu ödüller onarılır mı onarılmaz mı diye düşünürken, kötü bir deprem tecrübesiyle inanılmaz insanlarla tanıştım.

Ağlamaklı açtığım telefonda Melis hanım, ‘Hepsini gönderin Ece Hanım, ben çözeceğim’ dedi… Ve sözünü de tuttu, hem de öyle böyle değil… Yeniden açtığım her ödülde tekrar gülümsedim, tekrar o anları yaşadım."