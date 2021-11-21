Deren Talu, 25 yaşında

Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden olan Deren Talu, 25’inci yaşını Beşiktaş’taki bir mekanda kutladı. Doğum gününe özel kareler de sosyal medya hesaplarını süsledi.

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, 25 yaşına bastı.

Samyeli, kızının doğum gününü Beşiktaş'taki bir mekanda kutladı.

"NE KADAR YIL GEÇSE DE SEN BENİM BEBEĞİMSİN"

Gecede Deren Talu ile birlikte kamera karşısına geçen Defne Samyeli, o anları Instagram hesabından yayınladı.

Süper mini elbisesiyle dikkat çeken Samyeli, paylaşımına “Benim canım kızım, ilk aşkım... Seni kollarıma ilk aldığım andan itibaren ne kadar yıl geçse de sen benim bebeğimsin hep. Yeni yaşın mutluluk dolu olsun, seni çok seviyorum.” şeklinde not düştü.

25’inci yıla özel iddialı bir elbise tercih eden Deren Talu ise “Annem...” sözleriyle yanıt verdi.

SEVGİLİSİ BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMADI

Deren Talu’yu doğum gününde sevgilisi Baran Tınaz ve arkadaşları da yalnız bırakmadı.