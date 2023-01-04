Deren Talu: Annem mükemmel bir insan

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, annesini anlattı.

Haber spikerliğini bırakıp magazin dünyasına hızlı bir giriş yapan şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, bir dergiye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Deren Talu; annesi Defne Samyeli, eğitim hayatından oyuncu olarak canlandırmak istediği karakterlere ve aşk hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

"Her şey annemle güzel"

Deren Talu, "Annem gerçekten mükemmel bir insan. Benim en büyük rol modelim. Onun kızı olmaktan gurur duyuyorum. Hayatta en yakın olduğum insan. Hem çok başarılı hem çok güçlü bir kadın hem dünyalar güzeli hem de çok zeki. Aynı zamanda çok sempatik ve eğlencelidir. En iyi tavsiyeleri o verir, en güvendiğim kişidir. Onunla her şeyi yapmayı çok seviyorum. Kimi zaman evde kalıp saatlerce sohbet etmeyi, kimi zaman yürüyüş yapmayı, film izlemeyi. Her şey onunla daha keyifli hale gelir." dedi.

Öte yandan uzun süredir işletmeci Baran Tınaz ile birlikte olan Deren Talu, aşkın tarifini de yaparak "Sabah uyandığında o kişi hayatında diye durduk yere gülümsemektir." diye konuştu.