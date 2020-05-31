Deren Talu, Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başladı

Mutlu haberi Baran Tınaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, aşık oldu. En son Kerim Sabancı'yla aşk yaşayan güzel model, şimdilerde Baran Tınaz'la mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Baran Tınaz, büyük aşkı sosyal medya hesabı Instagram’dan duyurdu.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ ÇIKTI

Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Tınaz’ın işletme sektöründe çalıştığı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğu biliniyor.