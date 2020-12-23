Deren Talu, sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

ilişkisi ile ilgili konuşulmak istemeyen Deren Talu, sevgilsiyle çektirdiği fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaklaşık yedi aydır Baran Tınaz ile aşk yaşıyor.

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çifften Talu, kural bozdu.

SEVGİLİSİ VE KÖPEĞİYLE POZ VERDİ

Deren Talu, sevgilisi ve köpeğiyle birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Talu'nun kalp emojisi ile yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.