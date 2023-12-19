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Deren Talu ve kardeşi Derin'den ödül şıklığı! Güzellikleri annelerini gölgede bıraktı

Deren Talu ve kardeşi Derin'den ödül şıklığı! Güzellikleri annelerini gölgede bıraktı GQ Ödül Töreni'ne katılan kardeşler Deren ve Derin Talu, hem geceye hem de sosyal medyaya damga vurmayı başardı.