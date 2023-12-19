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GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri", dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu.
Türkiye'de 11. kez düzenlenen törende birçok isim ödül alırken, gece adeta ünlüler geçidine döndü.
Geceye katılan isimler arasında olan Deren Talu ve kardeşi Derin Talu ise güzellikleriyle damga vurdu.
Deren Talu, gece öncesi çektiği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, kardeşiyle tarzlarını konuşturdu.
Büyüleyici güzellik
Deren Talu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı videoya yorum yağdı.
İki kardeş için "büyüleyici güzellik" yorumunda bulunanlar, siyah tercihlerini ise oldukça beğendi.
Anneleri Defne Samyeli ile geceye katılan kızlardan Deren Talu, fiziğiyle tüm gecenin başrolünde oldu.
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