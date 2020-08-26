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    Deren Talu'dan Serenay Sarıkaya resti

    DEfne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 11:51
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    Deren Talu'dan Serenay Sarıkaya resti

    Geçtiğimiz yıl bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, firmanın bu yılki projesini Serenay Sarıkaya’dan dolayı reddetti.

    SEBEBİ VAR

    Annesi Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'dan ayrılığına sebep olan Serenay Sarıkaya'dan rahatsız olan Talu, “Serenay'ın olduğu yerde yokum” diyerek projede yer almak istemedi.

    "KONDURAMADIM"

    O dönem sevgilisi Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın gösterisi bile izlemeye giden Defne Samyeli, ayrılık sonrası açıklasını gözleri dolarak yapmıştı.  Samyeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Konduramamıştım" diyerek günlerce konuşulmuştu.

    Deren Talu dan Serenay Sarıkaya resti #1

    Deren Talu dan Serenay Sarıkaya resti #2

     

    Deren Talu dan Serenay Sarıkaya resti #3

    Deren Talu dan Serenay Sarıkaya resti #4

    Deren Talu dan Serenay Sarıkaya resti #5

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