Deren Talu'dan Serenay Sarıkaya resti

DEfne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemedi.

Geçtiğimiz yıl bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, firmanın bu yılki projesini Serenay Sarıkaya’dan dolayı reddetti.

SEBEBİ VAR

Annesi Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'dan ayrılığına sebep olan Serenay Sarıkaya'dan rahatsız olan Talu, “Serenay'ın olduğu yerde yokum” diyerek projede yer almak istemedi.

"KONDURAMADIM"

O dönem sevgilisi Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın gösterisi bile izlemeye giden Defne Samyeli, ayrılık sonrası açıklasını gözleri dolarak yapmıştı. Samyeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Konduramamıştım" diyerek günlerce konuşulmuştu.