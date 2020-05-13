Derin Mermerci: Evde vakit geçirmekten memnunuz

Salgın nedeniyle eve kapanan Derin Mermerci, karantina sürecinden memnun olduğunu söyledi.

Sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci, 2013’te evlendiği Cem Aydın’dan, Kasım 2019’da boşanmıştı.

YALIDA YAŞIYOR

Temmuz 2015’te dünyaya gelen ikizleri Mila, Lal ve annesi Ender Mermerci ile birlikte Vaniköy’deki 19’uncu yüzyıldan kalma tarihi Necmeddin Efendi Yalısı’nda yaşıyor.

"KÖPEKLERİMİZLE OYNUYORUZ"

Derin Mermerci, “Karantina günlerini evde ailece geçirmekten çok memnunuz" diyerek karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlattı: "Çiçeklerimizi suluyoruz, köpeklerimiz ile oynuyoruz. İkizler daha çok küçük oldukları için hiçbir şeyin farkında değiller.

İstedikleri zaman babalarına gidiyorlar. İyice sevgi arsızı oldular. Ben bugünlerin geçeceğini ve her şeyin eskisinden daha güzel olacağını düşünüyorum”



