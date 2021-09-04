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    Derin Talu 18 yaşına girdi, ablasından paylaşım geldi

    Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşi Derin Talu ile pozunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 12:45
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    Derin Talu 18 yaşına girdi, ablasından paylaşım geldi

    Geçtiğimiz günlerde 17 yaşında olmasına rağmen erkek arkadaşıyla gece kulübüne giden ve eğlencesi olaylı biten şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, 18 yaşına girer girmez yine soluğu bir mekanda aldı.

    "BENİM BEBEĞİM ARTIK YASAL"

    Samyeli'nin 24 yaşındaki oyuncu kızı Deren Talu, o mekandan kardeşiyle olan fotoğrafını paylaştı.

    Abla Talu, "Benim bebeğim artık yasal" diye yazdı.

    Derin Talu da ablasının paylaşımına İngilizce olarak "Sonunda" yorumunu yaptı.

    Derin Talu 18 yaşına girdi, ablasından paylaşım geldi #1

    KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

    Güzel kardeşlerin paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

    Bir kısım Talu'nun yaptığını normal karşılarken, bir kısım da alkollü ortamlara girmesi için daha çok küçük olduğunu savundu.

    Derin Talu 18 yaşına girdi, ablasından paylaşım geldi #2

    Derin Talu 18 yaşına girdi, ablasından paylaşım geldi #3

    Derin Talu 18 yaşına girdi, ablasından paylaşım geldi #4

    Derin Talu 18 yaşına girdi, ablasından paylaşım geldi #5

    Derin Talu 18 yaşına girdi, ablasından paylaşım geldi #6

    Derin Talu 18 yaşına girdi, ablasından paylaşım geldi #7

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