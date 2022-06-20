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    Derin Talu bikinili görüntülendi

    Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, bikinili yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 14:44
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    Derin Talu bikinili görüntülendi

    1995 yılında nikah masasına oturan mimar Eren Talu ile Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, arkadaşlarıyla tatile çıktı.

    Mavi leopar

    Bodrum'u tercih eden Derin Talu, bikinili görüntülendi. Annesi sayesinde artık ünlü biri haline gelen Talu, mavi renkli leopar desenli bikinisiyle dikkat çekti.

    Habertürk'te yer alan habere göre, bir süre dostlarıyla plajda sohbet eden Talu, denize girmeyi tercih etmedi.

    Derin Talu bikinili görüntülendi #1

    Mayolu paylaşımlar yapmıştı

    3 Eylül'de 18 yaşına giren ünlü isim; doğum gününden sadece bir ay sonra, bir marka için lila renkli mayosuyla objektif karşısına geçmişti.

    Verdiği iddialı pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Talu'nun fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

    Derin Talu bikinili görüntülendi #2

    Derin Talu bikinili görüntülendi #3

    Derin Talu bikinili görüntülendi #4


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