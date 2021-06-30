2011 yılında evliliklerini noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, liseyi bitirdi.

Eski spiker yeni şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli’nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, liseden mezun oldu.

Genç kızın tercih ettiği mezuniyet kıyafeti sosyal medyada gündem yarattı. Kıyafeti Derin'in yaşına göre abartılı bulanlar kadar oldukça beğenenler de oldu.

AİLESİ YANINDAYDI

Mezuniyet töreninden fotoğraflar paylaşan Talu'yu, bu özel gününde ailesi yalnız bırakmadı. Defne Samyeli ise Derin'in paylaşımına kalp ve alkış emojileri ekleyerek, 17 yaşındaki kızını tebrik etti.