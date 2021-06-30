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    Derin Talu liseden mezun oldu

    2011 yılında evliliklerini noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, liseyi bitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 15:14
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 16:21
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    Derin Talu liseden mezun oldu

    Eski spiker yeni şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli’nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, liseden mezun oldu.

    Genç kızın tercih ettiği mezuniyet kıyafeti sosyal medyada gündem yarattı. Kıyafeti Derin'in yaşına göre abartılı bulanlar kadar oldukça beğenenler de oldu.

    AİLESİ YANINDAYDI

    Mezuniyet töreninden fotoğraflar paylaşan Talu'yu, bu özel gününde ailesi yalnız bırakmadı. Defne Samyeli ise Derin'in paylaşımına kalp ve alkış emojileri ekleyerek, 17 yaşındaki kızını tebrik etti.

    Derin Talu liseden mezun oldu #1

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