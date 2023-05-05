Derin Talu'dan bikinili pozlar Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, tatilinden yaptığı bikinili paylaşımıyla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ensonhaber.com

Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde 2011 yılında boşandığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, geçtiğimiz hafta paylaştığı fotoğraflarıyla yaz sezonunu açtığını ilan etmişti.

Derin Bodrum'da

Genç güzel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bikinili pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Yorum yağdı

Derin Talu, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Tatil için gittiği Bodrum'dan paylaşım yapan Talu'ya kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni geldi.

Sosyal medya platformu olan Instagram'da 243 bin takipçisi bulunan ve henüz 19 yaşında olan genç isim, dekolteli kıyafetler giymeyi seviyor.