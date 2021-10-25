Derin Talu'dan Cadılar Bayramı pozu

18 yaşına giren Derin Talu'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı seksi pozları olay oldu.

Eski sunucu yeni şarkıcı Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, verdikleri pozlarla gündemden düşmüyor.

CADILAR BAYRAMI POZU

Şimdi de 18 yaşındaki Derin Talu, Cadılar Bayramı nedeniyle birbirinden seksi pozlar verdi.

Kırmızı tavşan maskesiyle poz veren Derin Talu'nun pozları, takipçileri tarafından çok sayıda yorum aldı.

"7 YAŞINDAYDIM"

Kızlarının verdiği pozları değerlendiren Samyeli, "Yaşıtlarının yaptığı herhangi bir şeyi benden miras aldığı bir ün dolayısıyla yapmamasını istemem. Herkesin kendi hayatı. Bu ünün getirdiği avantajlar gibi dezavantajları da yaşıyorlar. Ben koydukları fotoğraflarda kendilerini nasıl gösterdiklerine karışmam çünkü bizim işimiz zaten eğlence dünyası ve şov alanı. Ben 7 yaşındaydım ilk televizyona çıktığım zaman.

"ELALEM NE DER?"

Yaşıtları da koyuyor, bütün kızlar koyuyor neredeyse. 'Elalem ne der?' lafından hiç hoşlanmıyorum. Bundan daha büyük insanın ayağına pranga olan bir laf yok. Hayatımızı elalemin ne diyeceğini düşünerek yaşadığımız zaman hayatımızı en büyük hapise sokuyoruz kendimizi. Kendim yapmıyorum, çocuklarıma da yapmıyorum bunu. Nasıl giyinmek istiyorsa öyle giyinir." demişti.