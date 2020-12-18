Derin Talu’ya, Kendall Jenner benzetmesi

Defne Samyeli’nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, son paylaşımıyla model Kendall Jenner’a benzetildi.

Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden 2003 yılında dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, yine sosyal medyayı salladı.

Fiziğiyle dikkatleri her daim üzerine çeken 17 yaşındaki Derin Talu, Instagram üzerinden paylaştığı son fotoğrafıyla yine dünyaca ünlü top model Kendall Jenner’a benzetildi.

“ONDAN DAHA GÜZEL”

Kim Kardashian’ın üvey kardeşi dünya starı 1995 doğumlu Kendall Jenner’a olan benzerliğiyle sık sık ‘Türk Kendall’ şeklinde gündeme gelen Derin Talu için bazı takipçiler “Ondan bile daha güzel” yorumunda bulundu.

Bunun aksini düşünen de oldu.

Kendall’ın Türk hayranları, Derin Talu’nun yaşına dikkat çekerek zoraki benzerlik yarattığını düşünüyor.