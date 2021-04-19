Derya Açıkgöz'den Hadise paylaşımı

Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öne sürmüştü.

Şarkıcı Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu ve kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'a, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı.

"BAŞKA KADINLARLA İLİŞKİSİ VAR

Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan "Başka kadınlarla ilişkisi var" ifadesinin ardından herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atılmıştı. O kadınlardan birinin Hadise olduğu ve ünlü şarkıcının 3 yıl önce Miami'de Zarrab ile buluştuğu öne sürülmüştü.

"HESAP SORACAĞIM"

35 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek Ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım. Saygılarımla..." ifadelerini kullanmıştı.Hadise'nin ardından kız kardeşi Derya Açıkgöz de konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Hadise'ye destek veren Açıkgöz, "Son günlerde ablam Hadise hakkında başlatılan karalama kampanyasını ve iftiraları şiddetle kınıyorum. Her koşulda kadına şiddete karşı duran ablamın böylesi bir şiddete maruz kalmasından dolayı çok üzgünüm. Bu şiddete maruz kalmayan, ablamın ve ailemin yanında olan herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.