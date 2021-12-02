Derya Baykal: Ferhan'ın öldüğünü duyunca çok kötü oldum

Samimi açıklamalarda bulunan Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'un vefatıyla ilgili konuştu.

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, geçtiğimiz 31 Ağustos'ta vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Kızlarının annesi eski eşi Derya Baykal, acı haberi aldığında neler yaşadığını anlattı.

"AKLIMA FERHAN HİÇ GELMEDİ"

"Öleceğini hiç beklemiyordum." diyen Derya Baykal, "Ben kızlarımla yakın oturuyorum, Müjgan Ferhan’la karşı karşıya Derya ile de iki sokak ara var. Sabah 06.00’da uyandım, kızımın evinde ışık yanıyor, damadım da balkonda duruyor. Ben telaşlandım, telefon açmayı düşündüm sonra hayatlarına müdahale etmek istemedim. İçime bir korku girdi. Evde birileri dolaşıyordu, benim aklıma ‘kızım hamile’ onunla ilgi bir şeyler geldi. Aklıma hiç Ferhan Şensoy gelmedi. Ben damadımı aradım, ‘ne oldu, doğum mu başladı’ dedim. O da Ferhan’ın vefat ettiğini söyledi, ‘Derya sizi almaya geliyor’ dedi.

"KIYAFETLERİMİ GİYEMEDİM"

Haberi alınca çok kötü oldum, üstümü değişip kızıma gitmek istedim, üstümü giyinemedim. İnanın hiç beklemiyordum. Hasta evet, ama konduramadım. Ne yapacağımı şaşırdım.

"ÇOCUKLAR HALA ATLATAMADI"

Çocuklar çok kötü oldular, benim dik durmam gerekti. Hala daha çocuklar atlatmış değiller…" ifadelerini kullandı.