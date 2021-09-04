Derya Baykal eşi Ferhan Şensoy'a sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, veda etti. Baykal şarkı söylediği videonun altına, "Aşkımızın gemisi fındıkkabuğu oy. Ah, güle güle ustam" notunu düştü.

Ferhan Şensoy, uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.

Usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumarken, başta ailesi olmak üzere sevenleri yasa boğuldu.

Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden sanatçı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eski eşi Derya Baykal ise sosyal medya üzerinden şarkı söylediği bir videoyu yayınlayarak, Şensoy'a veda etti.

"GÜLE GÜLE USTAM.."

1988 yılında Ferhan Şensoy ile nikah masasına oturan ancak 2004 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanan Derya Baykal'ın, eski eşine olan son vedası herkesi duygulandırdı.

Birlikte sahneledikleri tiyatro oyunundan bir bölümü Instagram hesabı üzerinden paylaşan Derya Baykal, altına "Aşkımızın gemisi fındıkkabuğu oy. Ah, güle güle ustam" notunu düştü.

Derya Baykal'dan Ferhan Şensoy'a duygusal veda: Ateşlerde yansın, bizi ayrı koyanlar VİDEO