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    Derya Baykal'ın gençliği

    2. sayfa programına konuk olan 64 yaşındaki oyuncu Derya Baykal, güzelliği ile izleyicileri mest ederken, gençlik halleri de merak konusu oldu. İşte Derya Baykal'ın gençlik yılları...
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:15
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    Derya Baykal'ın gençliği

    "Deryalı Günler" programıyla ev hanımlarının gönlünde taht kuran Derya Baykal, uzun bir sürenin ardından ekranlara konuk oldu.

    TV8 kanalında yayınlanan 2. sayfa programına katılan oyuncu, geçtiğimiz aylarda eski eşi Ferhan Şensoy'un ölümüyle yıkılmıştı.

    Ferhan Şensoy'dan Derya ve Ferhan adında iki kızı olan Derya Baykal, şimdilerde anneanne olma sevincini yaşıyor.

    DERYA BAYKAL'IN GENÇLİĞİ

    Seyirciler Derya Baykal hakkında bilgileri araştırırken gençlik yılları da merak konusu oldu.  Adeta yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Derya Baykal'ın son halini görenler, eski zamanlara gitti..

    64 yaşındaki Baykal, hem sahne tozu yutanlardan hem de yıllarca evimize konuk olanlardan...

    Derya Baykal'la Gülümse programıyla ; sağlıktan, modaya, el işinden, ev işine, ev ekonomisinden, yemek yapımına, pratik önerilerden, püf noktalarına kadar yıllarca ekranlarda olan Derya Baykal, şimdilerde dinleniyor.

    İşte Derya Baykal'ın gençliği ve son hali...

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    Derya Baykal ın gençliği #6

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